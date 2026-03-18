Средние зарплаты баскетболисток женской НБА вырастут примерно в 5 раз до 500000 долларов
Появились первые детали соглашений в женской НБА.
Женская НБА и профсоюз игроков договорились о принципиальных моментах нового коллективного соглашения. По итогам переговоров, зарплатный пул будет привязан к доходам лиги.
Стороны пока не раскрывают договоренностей, но, по данным ESPN, средняя зарплата в лиге превысит 500000 долларов. Перед началом сезона-2025 она была на уровне 102000.
«Мы гордимся собой. Всегда говорили, что будем отстаивать свою позицию, и так все и выглядит теперь.
Впервые в истории лиги баскетболистки будут приходить и не испытывать ощущения недостатка», – заявила представитель игроков Ннека Огвумике.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
7 комментариев
Сильные и независимые! Весь оборот генерируют мужики и с барского плеча скидывают и девочкам копейки, чтобы сильно не скулили и могли дальше сильнеть и независиметь!
Ну теперь они за такие деньги должны делать аллей упы, мельницы, с разворотом на 360 и тд и тп.
Особенно их звезда Ривз, которую пиарят в каждой дырке. Нет ни броска, ни ума, н и ч е г о
Пиарят в каждой дырке Кларк. Ни броска, ни розыгрыша, ни результатов.
А играть они будут на эти 500000? Или так же возить будут кал?
