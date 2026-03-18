Средние зарплаты баскетболисток женской НБА вырастут примерно в 5 раз до 500000 долларов

Появились первые детали соглашений в женской НБА.

Женская НБА и профсоюз игроков договорились о принципиальных моментах нового коллективного соглашения. По итогам переговоров, зарплатный пул будет привязан к доходам лиги.

Стороны пока не раскрывают договоренностей, но, по данным ESPN, средняя зарплата в лиге превысит 500000 долларов. Перед началом сезона-2025 она была на уровне 102000.

«Мы гордимся собой. Всегда говорили, что будем отстаивать свою позицию, и так все и выглядит теперь.

Впервые в истории лиги баскетболистки будут приходить и не испытывать ощущения недостатка», – заявила представитель игроков Ннека Огвумике .