«Анадолу Эфес» поборется за Малакая Флинна этим летом
Малакай Флинн является основной целью «Анадолу Эфеса».
27-летний американский защитник Малакай Флинн перебрался в Европу в этом сезоне и набирает 17,7 очка, 4,2 подбора, 3,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем в Еврокубке за «Бахчешехир».
Флинн получил турецкое гражданство.
«Анадолу Эфес» нацелился на приобретение игрока в это межсезонье. «Бахчешехир» намерен побороться за защитника и уже выставил предложение с высокой для клуба зарплатой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
