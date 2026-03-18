«Анадолу Эфес» поборется за Малакая Флинна этим летом

Малакай Флинн является основной целью «Анадолу Эфеса».

27-летний американский защитник Малакай Флинн перебрался в Европу в этом сезоне и набирает 17,7 очка, 4,2 подбора, 3,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем в Еврокубке за «Бахчешехир ».

Флинн получил турецкое гражданство.

«Анадолу Эфес » нацелился на приобретение игрока в это межсезонье. «Бахчешехир» намерен побороться за защитника и уже выставил предложение с высокой для клуба зарплатой.