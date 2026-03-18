Чемпионат Франции согласовал участие «Монако» в плей-офф, несмотря на просрочку платежей
«Монако» сможет побороться за титул чемпиона Франции.
Финансовые трудности могли помешать «Монако» полноценно завершить сезон чемпионата Франции. По регламенту турнира, долги по зарплатам и просроченный «налог на роскошь» должны были закрыть двукратному чемпиону дорогу в плей-офф.
Стороны согласовали участие клуба в турнире с учетом выплаты 2,25 миллиона евро в адрес лиги до конца месяца.
Организация до сих пор не определилась с направлением дальнейшего движения, несмотря на помощь властей, и застыла в подвешенном состоянии и в ожидании смены владельца. Источники внутри команды говорят, что желающих принять этот актив на себя пока не появилось.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BeBasket
