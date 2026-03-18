Майк Браун о Джоше Харте: «Не говорю, что он Андре Игудала, но похожие моменты есть»

Майк Браун высоко оценил выступление Джоша Харта.

Защитник «Никс» Джош Харт провел второй по результативности матч в карьере и лучший за нынешний клуб, набрав 33 очка. Харт смазал только 1 бросок с игры и реализовал 5 из 5 попыток из-за дуги. «Нью-Йорк » победил «Индиану».

«Мне понравилось, что он исполнил нужные броски и не колебался при этом.

Главное в нем то, что он объединяет весь коллектив. Не говорю, что он Андре Игудала , что их игра однакова, но есть много похожих моментов. Харт действительно хорош во многих областях.

Но его объединяющий фактор – это главное. Особенно на старте матчей. Он делится своей энергией со всей группой. Обеспечивает взаимосвязь, дает мелкие преимущества. Работа на щите в нападении, ускорение темпа, быстрые атаки. Он легко разменивается, играет атлетично, помогает в компонентах, которые не видны в протоколе», – заключил главный тренер Майк Браун .