Майк Браун о Джоше Харте: «Не говорю, что он Андре Игудала, но похожие моменты есть»

Майк Браун высоко оценил выступление Джоша Харта.

Защитник «Никс» Джош Харт провел второй по результативности матч в карьере и лучший за нынешний клуб, набрав 33 очка. Харт смазал только 1 бросок с игры и реализовал 5 из 5 попыток из-за дуги. «Нью-Йорк» победил «Индиану».

«Мне понравилось, что он исполнил нужные броски и не колебался при этом.

Главное в нем то, что он объединяет весь коллектив. Не говорю, что он Андре Игудала, что их игра однакова, но есть много похожих моментов. Харт действительно хорош во многих областях.

Но его объединяющий фактор – это главное. Особенно на старте матчей. Он делится своей энергией со всей группой. Обеспечивает взаимосвязь, дает мелкие преимущества. Работа на щите в нападении, ускорение темпа, быстрые атаки. Он легко разменивается, играет атлетично, помогает в компонентах, которые не видны в протоколе», – заключил главный тренер Майк Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
