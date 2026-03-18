Луи Лабери расстался с «Гран-Канарией» и продолжит карьеру в «Страсбуре»
Луи Лабери вернулся во Францию.
34-летний бигмен Луи Лабери (208 см) отыграл 3 сезона в УНИКСе, но этим летом расстался с командой и перешел в «Гран-Канарию». Сотрудничество с испанским клубом завершилось досрочно, стороны разорвали контракт. Лабери набирал 5,3 очка и 2,8 подбора за 17,3 минуты в среднем в национальном чемпионате.
Француз вернулся к себе на родину и будет выступать за «Страсбур». Клуб идет на 4-м месте в чемпионате Франции (14-7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Страсбура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем