«Милан» попытается вернуть защитника Девона Холла

Девон Холл может вернуться в Италию.

Защитник Девон Холл проводит второй сезон за турецкий «Фенербахче», набирая 9,6 очка, 3 подбора и 2,8 передачи в среднем в матчах Евролиги. Холл выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска в феврале.

До перехода в турецкий клуб Холл отыграл 3 сезона за «Милан». Теперь итальянский клуб заинтересован в его возвращении. Пока переговоры находятся на начальной стадии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
Материалы по теме
Евролига. «Црвена Звезда» победила «Фенербахче», «Барселона» уступила «Хапоэлю Тель-Авив»
13 марта, 22:20
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
12 марта, 10:15
Центровой «Милана» Брайант Данстон сломал палец на левой руке и пропустит минимум 6 недель
6 марта, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» предложила контракт на 2 года разыгрывающему Маккинли Райту
11 минут назад
«Сперс» установили рекорд клуба по трехочковым (25) в матче с «Кингз»
41 минуту назадВидео
Кенни Эткинсон: «У Джеймса Хардена и Эвана Мобли начинает налаживаться интересное взаимодействие»
43 минуты назад
Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»
сегодня, 08:35
Айо Досунму: «В «Чикаго» броски со средней дистанции были запрещены»
сегодня, 08:14
Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»
сегодня, 08:03
«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
сегодня, 07:59
Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»
сегодня, 07:55
Стример показал номер Ламело Болла в прямом эфире на Твиче и получил блокировку аккаунта
сегодня, 07:44
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
сегодня, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Олимпиакоса»: «Тренер «Фенербахче» плохо подготовил свою команду»
сегодня, 08:53
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 06:59
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 06:57
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Рекомендуем