«Милан» попытается вернуть защитника Девона Холла
Девон Холл может вернуться в Италию.
Защитник Девон Холл проводит второй сезон за турецкий «Фенербахче», набирая 9,6 очка, 3 подбора и 2,8 передачи в среднем в матчах Евролиги. Холл выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мениска в феврале.
До перехода в турецкий клуб Холл отыграл 3 сезона за «Милан». Теперь итальянский клуб заинтересован в его возвращении. Пока переговоры находятся на начальной стадии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
