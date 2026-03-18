«Барселона» предложила контракт на 2 года разыгрывающему Маккинли Райту

«Барселона» активно готовится к следующему сезону.

«Барселона» намерена серьезно перетряхнуть состав к следующему сезону Евролиги. На позиции разыгрывающего одним из интересующих клуб игроков стал 27-летний Маккинли Райт из «Дубая».

Райт взял награду MVP февраля. Защитник набирает 12,9 очка, 6,1 передачи, 2,7 подбора и 1 перехват в среднем в матчах Евролиги.

Испанский клуб предложил баскетболисту двухлетнее соглашение со следующего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
Материалы по теме
«Барселона» увеличит бюджет и нацелилась на Мозеса Райта и Даниэля Тайса
16 марта, 16:44
Томаш Саторански о новом контракте с «Барселоной»: «Никто из клуба со мной ничего не обсуждал»
12 марта, 14:34
Николас Лапровиттола пропустит остаток сезона Евролиги
12 марта, 13:13
Рекомендуем
Главные новости
«Сперс» установили рекорд клуба по трехочковым (25) в матче с «Кингз»
31 минуту назадВидео
Кенни Эткинсон: «У Джеймса Хардена и Эвана Мобли начинает налаживаться интересное взаимодействие»
33 минуты назад
Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»
сегодня, 08:35
Айо Досунму: «В «Чикаго» броски со средней дистанции были запрещены»
сегодня, 08:14
Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»
сегодня, 08:03
«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
сегодня, 07:59
Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»
сегодня, 07:55
Стример показал номер Ламело Болла в прямом эфире на Твиче и получил блокировку аккаунта
сегодня, 07:44
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
сегодня, 07:37
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:33Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Олимпиакоса»: «Тренер «Фенербахче» плохо подготовил свою команду»
сегодня, 08:53
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 06:59
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 06:57
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Рекомендуем