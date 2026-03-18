«Барселона» предложила контракт на 2 года разыгрывающему Маккинли Райту
«Барселона» активно готовится к следующему сезону.
«Барселона» намерена серьезно перетряхнуть состав к следующему сезону Евролиги. На позиции разыгрывающего одним из интересующих клуб игроков стал 27-летний Маккинли Райт из «Дубая».
Райт взял награду MVP февраля. Защитник набирает 12,9 очка, 6,1 передачи, 2,7 подбора и 1 перехват в среднем в матчах Евролиги.
Испанский клуб предложил баскетболисту двухлетнее соглашение со следующего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
