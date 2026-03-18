  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Кенни Эткинсон: «У Джеймса Хардена и Эвана Мобли начинает налаживаться интересное взаимодействие»
2

Кенни Эткинсон оценил связку Хардена и Мобли.

Разыгрывающий Джеймс Харден (27+5+6) и центровой Эван Мобли (27+15) сыграли решающую роль в победе «Кливленда» над «Бакс» (123:116).

Главный тренер Кенни Эткинсон прокомментировал итоги встречи.

«Джеймс и Эван нас вытащили. У них начинает налаживаться интересное взаимодействие. Джеймс находит слабые места в защите и очень сильно помогает Эвану.

Мобли начинает выглядеть все лучше без Джарретта Аллена. Завершает с контактом. Они с Джеймсом были лучшими в команде сегодня.

В конце выпустил вместе Сэма Меррилла и Макса Струса. Нам нужно было упорство и точность бросков. Они дают нам это. У Макса была не лучшая игра, но он всегда попадает из-за дуги, когда это действительно нужно.

Они притягивают к себе внимание защиты, играют жестко и на победу. Мы им доверяем. Ну и броски.

В первом раунде плей-офф еще можно играть широкой ротацией, но в какой-то момент придется ужаться до 9 или даже 8. Продолжаем оценку, особенно в плане «вингов». Место нужно будет заслужить», – заключил Эткинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
logoДжеймс Харден
logoКенни Эткинсон
logoМилуоки
logoНБА
logoЭван Мобли
logoКливленд
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Только бы без травм
’У Макса была не лучшая игрока’ - это как?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем