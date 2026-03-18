«Сперс» установили рекорд клуба по трехочковым (25) в матче с «Кингз»

«Сан-Антонио» забросил 25 трехочковых в игре с «Сакраменто».

«Сперс» одержали крупную командную победу над «Кингз» в гостях – 132:104.

Ни один из игроков «Сан-Антонио» не добрался до 20 очков и не отыграл более 24 минут, но все 13 выходивших на площадку отметились очками в протоколе.

«Сперс» установили рекорд клуба по дальним броскам, реализовав 25 из 49 попыток из-за дуги. Наибольший вклад внесли форварды Джулиан Шэмпени (5 из 7) и Харрисон Барнс (4 из 5). 10 игроков забросили как минимум по 1 «трешке».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сан-Антонио»
Смачные трешки на видео))
Ответ фанат баскетбола
Ну если им за такое по 3 очка начисляют, то понятно почему они в лидерах и как они наколотили 25 "трешек")))
Материалы по теме
Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»
сегодня, 08:35
Новичок «Кингз» Максим Рейно обновил рекорд карьеры (32 очка) в игре со «Сперс»
сегодня, 06:45Видео
НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо», «Миннесота» победила «Финикс» и другие результаты
сегодня, 06:24
Рекомендуем
Главные новости
Кенни Эткинсон: «У Джеймса Хардена и Эвана Мобли начинает налаживаться интересное взаимодействие»
31 минуту назад
Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»
сегодня, 08:35
Айо Досунму: «В «Чикаго» броски со средней дистанции были запрещены»
сегодня, 08:14
Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»
сегодня, 08:03
«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
сегодня, 07:59
Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»
сегодня, 07:55
Стример показал номер Ламело Болла в прямом эфире на Твиче и получил блокировку аккаунта
сегодня, 07:44
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
сегодня, 07:37
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:33Видео
Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
сегодня, 07:25
