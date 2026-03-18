«Сперс» установили рекорд клуба по трехочковым (25) в матче с «Кингз»

«Сан-Антонио» забросил 25 трехочковых в игре с «Сакраменто».

«Сперс» одержали крупную командную победу над «Кингз» в гостях – 132:104.

Ни один из игроков «Сан-Антонио » не добрался до 20 очков и не отыграл более 24 минут, но все 13 выходивших на площадку отметились очками в протоколе.

«Сперс» установили рекорд клуба по дальним броскам, реализовав 25 из 49 попыток из-за дуги. Наибольший вклад внесли форварды Джулиан Шэмпени (5 из 7) и Харрисон Барнс (4 из 5). 10 игроков забросили как минимум по 1 «трешке».