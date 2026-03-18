Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Олимпиакоса»: «Тренер «Фенербахче» плохо подготовил свою команду»

Шарунас Ясикявичюс с сарказмом прокомментировал неудачу в Евролиге.

«Фенербахче» уступил «Олимпиакосу» в гостях в рамках Евролиги – 87:104. Турки впервые в этом розыгрыше турнира дали сопернику набрать более 100 очков. Эван Фурнье установил личный рекорд в Евролиге – 36 очков.

Главный тренер турецкой команды Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение.

«Похоже, мы просто не готовимся к матчам. Три основных «скорера» «Олимпиакоса» набрали более 60 очков. Сразу понятно, что тренер не объяснил своим игрокам, кто основные действующие лица на площадке. Так что это моя вина.

Все их главные игроки, кроме Тайлера Дорси, бросали весь вечер. С двузначным количеством очков. У Уолкапа 10 передач. Я не готовил команду, очевидно, они, наверное, вообще не верили в победу с учетом всех наших проблем.

Абсолютно худший матч в обороне и печальная картина в целом.

Фурнье провел фантастическую игру. Все знают, что он предпочитает правую руку, определенные позиции. Любая команда попыталась бы заставить его идти к кольцу. Но тренер «Фенербахче» плохо подготовил свою команду. Других объяснений нет», – заключил специалист.