Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»

Де’Аарон Фокс поделился эмоциями от встречи с «Кингз».

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс провел 8 сезонов в «Кингз». Очередная встреча с бывшей командой в составе «Сперс» в гостях завершилась для игрока крупной победой (132:104).

Фокс сравнительно равнодушно отнесся к игре.

«Не, просто обычный матч. Мы сосредоточены на себе и думаем о борьбе за титул.

Конечно, приятно вернуться и увидеть людей, которых знал много лет, но на площадке все стандартно», – заявил защитник.

Фокс набрал 15+5+6, проведя менее 22 минут на площадке.