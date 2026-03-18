Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»
Де’Аарон Фокс поделился эмоциями от встречи с «Кингз».
Разыгрывающий Де’Аарон Фокс провел 8 сезонов в «Кингз». Очередная встреча с бывшей командой в составе «Сперс» в гостях завершилась для игрока крупной победой (132:104).
Фокс сравнительно равнодушно отнесся к игре.
«Не, просто обычный матч. Мы сосредоточены на себе и думаем о борьбе за титул.
Конечно, приятно вернуться и увидеть людей, которых знал много лет, но на площадке все стандартно», – заявил защитник.
Фокс набрал 15+5+6, проведя менее 22 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Гниль
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем