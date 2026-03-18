4

Айо Досунму: «В «Чикаго» броски со средней дистанции были запрещены»

Айо Досунму отметил разницу в организации игры в «Миннесоте».

Журналисты спросили защитника Айо Досунму по поводу атак со средней дистанции, которые он начал включать в свой арсенал в новом клубе. Досунму перебрался из «Буллз» в «Тимбервулз» по ходу сезона.

«В «Чикаго» средние броски были по сути запрещены. Можно было делать «трешки» и лэй-апы. Кроме последних секунд владения.

Здесь Руди Гобер ставит очень серьезные заслоны. Если играешь с ним пик-н-ролл, выходишь совершенно открытым. Конечно, есть и «трешка» после этого, но можно и легко пройти в краску и получить возможность для простого среднего броска. Мне он дается. Просто вносить разнообразие в игру», – рассудил защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
logoМиннесота
logoАйо Досунму
logoЧикаго
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Джордан и Дерозан исчерпали лимит
Это одна из причин, почему Чикаго там где Чикаго, а Миннесота там где Миннесота.
Дюрант к вам не поедет
Ответ Jazzzz
Дюрант к вам не поедет
Куда именно?)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Сперс» установили рекорд клуба по трехочковым (25) в матче с «Кингз»
13 минут назадВидео
Кенни Эткинсон: «У Джеймса Хардена и Эвана Мобли начинает налаживаться интересное взаимодействие»
15 минут назад
Де’Аарон Фокс об игре в Сакраменто: «Просто обычный матч»
сегодня, 08:35
Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»
сегодня, 08:03
«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
сегодня, 07:59
Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»
сегодня, 07:55
Стример показал номер Ламело Болла в прямом эфире на Твиче и получил блокировку аккаунта
сегодня, 07:44
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
сегодня, 07:37
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:33Видео
Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
сегодня, 07:25
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Олимпиакоса»: «Тренер «Фенербахче» плохо подготовил свою команду»
47 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 06:59
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 06:57
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Рекомендуем