Айо Досунму: «В «Чикаго» броски со средней дистанции были запрещены»

Айо Досунму отметил разницу в организации игры в «Миннесоте».

Журналисты спросили защитника Айо Досунму по поводу атак со средней дистанции, которые он начал включать в свой арсенал в новом клубе. Досунму перебрался из «Буллз» в «Тимбервулз» по ходу сезона.

«В «Чикаго » средние броски были по сути запрещены. Можно было делать «трешки» и лэй-апы. Кроме последних секунд владения.

Здесь Руди Гобер ставит очень серьезные заслоны. Если играешь с ним пик-н-ролл, выходишь совершенно открытым. Конечно, есть и «трешка» после этого, но можно и легко пройти в краску и получить возможность для простого среднего броска. Мне он дается. Просто вносить разнообразие в игру», – рассудил защитник.