Айо Досунму: «В «Чикаго» броски со средней дистанции были запрещены»
Айо Досунму отметил разницу в организации игры в «Миннесоте».
Журналисты спросили защитника Айо Досунму по поводу атак со средней дистанции, которые он начал включать в свой арсенал в новом клубе. Досунму перебрался из «Буллз» в «Тимбервулз» по ходу сезона.
«В «Чикаго» средние броски были по сути запрещены. Можно было делать «трешки» и лэй-апы. Кроме последних секунд владения.
Здесь Руди Гобер ставит очень серьезные заслоны. Если играешь с ним пик-н-ролл, выходишь совершенно открытым. Конечно, есть и «трешка» после этого, но можно и легко пройти в краску и получить возможность для простого среднего броска. Мне он дается. Просто вносить разнообразие в игру», – рассудил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Джордан и Дерозан исчерпали лимит
Это одна из причин, почему Чикаго там где Чикаго, а Миннесота там где Миннесота.
Дюрант к вам не поедет
Куда именно?)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем