  • Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»
Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»

Маркус Смарт понял, каково быть игроком «Лейкерс».

По словам защитника «Лейкерс» Маркуса Смарта, постоянная критика команды стала для него дополнительной мотивацией.

«Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Лично я точно устал от этого.

И если вы – боец, если в вас есть хоть капля соревновательного духа, то вам это тоже надоест. Поэтому хочется доказать критикам их неправоту», – заявил Смарт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
