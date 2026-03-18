Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»

Керр рассказал, когда ждать возвращения Стефа Карри.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, разыгрывающий Стефен Карри приближается к возвращению в строй после травмы колена.

«Стеф движется в правильном направлении. Он активизировал тренировочный процесс. Причина его присоединения к команде во время выезда заключается в том, что ему теперь нужны дополнительные игроки, партнеры. И мы будем заниматься этим в течение всей недели, в надежде, что к концу турне он сможет принять участие в двусторонних матчах.

Но все зависит от обстоятельств. Рик Селебрини [физиотерапевт «Уорриорз»] тоже здесь, на выезде вместе с нами. Он работает с ним каждый день. Например, в Бостоне они ездили на арену для проведения тренировки. Будем надеяться, что все будет продолжаться в том же духе», – заявил Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
Странная и смешная организация , которая пытается из звёзды выжать последние соки . Ему бы полгодика ещё в щадящем режиме восстановиться , они бы успели звёзд своих махнуть, выбить пиков , создать новое трио , а они пытаются воскресить Батлера , поверить в Порзингиса , в общем делают все кроме правильных вещей
Материалы по теме
Стив Керр о критике «Уорриорз» за стремление Карри вернуться в этом сезоне: «Предлагаете нам просто сдаться?»
сегодня, 06:30
Стив Керр: «Карри расстроен. Восстановление затянулось, ему хочется быть на площадке»
12 марта, 06:23
Майк Данливи: «Мы хотим, чтобы Дрэймонд Грин завершил карьеру в «Голден Стэйт»
4 марта, 20:41
Кендрик Перкинс: «Все знали, что у Куминги огромный потенциал. Единственный, кто в него не верил – это Стив Керр»
3 марта, 20:01
Рекомендуем
Главные новости
Маркус Смарт: «Достало уже слушать, как люди несут чушь про «Лейкерс». Хочется доказать критикам их неправоту»
1 минуту назад
«Интер» опережает футбольный «Милан» в переговорах по приобретению «Олимпии»
5 минут назад
Стример показал номер Ламело Болла в прямом эфире на Твиче и получил блокировку аккаунта
20 минут назад
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
27 минут назад
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
31 минуту назадВидео
Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
39 минут назад
Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»
53 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН»
59 минут назад
Де’Аарон Фокс о лидерской манере Вембаньямы: «Во время матчей он бывает резким и прямолинейным»
сегодня, 06:59
Новичок «Кингз» Максим Рейно обновил рекорд карьеры (32 очка) в игре со «Сперс»
сегодня, 06:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 06:59
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
сегодня, 06:57
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
вчера, 16:03
Рекомендуем