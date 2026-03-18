Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»
Керр рассказал, когда ждать возвращения Стефа Карри.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, разыгрывающий Стефен Карри приближается к возвращению в строй после травмы колена.
«Стеф движется в правильном направлении. Он активизировал тренировочный процесс. Причина его присоединения к команде во время выезда заключается в том, что ему теперь нужны дополнительные игроки, партнеры. И мы будем заниматься этим в течение всей недели, в надежде, что к концу турне он сможет принять участие в двусторонних матчах.
Но все зависит от обстоятельств. Рик Селебрини [физиотерапевт «Уорриорз»] тоже здесь, на выезде вместе с нами. Он работает с ним каждый день. Например, в Бостоне они ездили на арену для проведения тренировки. Будем надеяться, что все будет продолжаться в том же духе», – заявил Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
Странная и смешная организация , которая пытается из звёзды выжать последние соки . Ему бы полгодика ещё в щадящем режиме восстановиться , они бы успели звёзд своих махнуть, выбить пиков , создать новое трио , а они пытаются воскресить Батлера , поверить в Порзингиса , в общем делают все кроме правильных вещей
