Стив Керр о восстановлении Карри: «Надеемся, что под конец выезда он сможет участвовать в двусторонних играх»

Керр рассказал, когда ждать возвращения Стефа Карри.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра , разыгрывающий Стефен Карри приближается к возвращению в строй после травмы колена.

«Стеф движется в правильном направлении. Он активизировал тренировочный процесс. Причина его присоединения к команде во время выезда заключается в том, что ему теперь нужны дополнительные игроки, партнеры. И мы будем заниматься этим в течение всей недели, в надежде, что к концу турне он сможет принять участие в двусторонних матчах.

Но все зависит от обстоятельств. Рик Селебрини [физиотерапевт «Уорриорз»] тоже здесь, на выезде вместе с нами. Он работает с ним каждый день. Например, в Бостоне они ездили на арену для проведения тренировки. Будем надеяться, что все будет продолжаться в том же духе», – заявил Керр.