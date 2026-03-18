Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения

Подходят к концу переговоры по коллективному соглашению женской НБА.

Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт сообщила, что лига и профсоюз согласовали основные позиции нового договора.

Переговоры по новому коллективному соглашению велись с осени, дедлайн постоянно переносился. Осталось меньше месяца до драфта-2026 (13 апреля). Лига также должна провести драфт расширения, к турниру в новом сезоне присоединятся 2 команды.

Позиции, на которых остановились стороны, пока не оглашаются. Главным моментом обсуждения являлось распределение доходов лиги. Персонал занимается оформлением заключительного документа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алексы Филиппоу
