Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения

Подходят к концу переговоры по коллективному соглашению женской НБА.

Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт сообщила, что лига и профсоюз согласовали основные позиции нового договора.

Переговоры по новому коллективному соглашению велись с осени, дедлайн постоянно переносился. Осталось меньше месяца до драфта-2026 (13 апреля). Лига также должна провести драфт расширения, к турниру в новом сезоне присоединятся 2 команды.

Позиции, на которых остановились стороны, пока не оглашаются. Главным моментом обсуждения являлось распределение доходов лиги. Персонал занимается оформлением заключительного документа.