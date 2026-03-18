Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
Подходят к концу переговоры по коллективному соглашению женской НБА.
Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт сообщила, что лига и профсоюз согласовали основные позиции нового договора.
Переговоры по новому коллективному соглашению велись с осени, дедлайн постоянно переносился. Осталось меньше месяца до драфта-2026 (13 апреля). Лига также должна провести драфт расширения, к турниру в новом сезоне присоединятся 2 команды.
Позиции, на которых остановились стороны, пока не оглашаются. Главным моментом обсуждения являлось распределение доходов лиги. Персонал занимается оформлением заключительного документа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алексы Филиппоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем