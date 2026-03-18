Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»
Душевный момент с Леброном и юным фанатом попал на камеры.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча выполнил просьбу юного поклонника после использования им «волшебного слова».
Мальчик попросил Джеймса подписать кроссовку, но тот сперва не отреагировал. Стоявший рядом отец тут же предложил сыну добавить «пожалуйста», после чего 41-летний баскетболист уделил время на автограф.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, а кроме шуток - Красавчик! И внимание юному болельщику уделил, и за пару секунд чему-то полезному научил.