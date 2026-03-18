Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»

Душевный момент с Леброном и юным фанатом попал на камеры.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс после матча выполнил просьбу юного поклонника после использования им «волшебного слова».

Мальчик попросил Джеймса подписать кроссовку, но тот сперва не отреагировал. Стоявший рядом отец тут же предложил сыну добавить «пожалуйста», после чего 41-летний баскетболист уделил время на автограф.