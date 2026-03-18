  Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»
Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»

Душевный момент с Леброном и юным фанатом попал на камеры.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча выполнил просьбу юного поклонника после использования им «волшебного слова».

Мальчик попросил Джеймса подписать кроссовку, но тот сперва не отреагировал. Стоявший рядом отец тут же предложил сыну добавить «пожалуйста», после чего 41-летний баскетболист уделил время на автограф.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения)))
Правильно, иначе молодёжь и не понимает. Может, запомнит на будущее.
волшебное слово творит чудеса. Леброн левша что-ли?
Да, иначе сложно объяснить его результативность
Всегда был. Стал правшой только лишь потому что Джордан был правшой. Очень полезный навык в вакууме кстати (выполнять манипуляции "нерабочей" рукой) - межнейронные связи между обоими полушариями укрепляются
Волшебное слово🏀
Леброн невероятен
Миша Шапунов наконец то автограф кумира получил??? Поздравляем
ЛеВоспитатель)
Ну, а кроме шуток - Красавчик! И внимание юному болельщику уделил, и за пару секунд чему-то полезному научил.
Батя молодец. С таким батей пацан нормальным вырастет
