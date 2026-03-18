Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

МБА-МАИ сыграет с «Зенитом », который не проигрывает уже 9 матчей подряд. «Локомотив-Кубань» примет «Пари НН». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 27-3, УНИКС – 27-4, Зенит – 23-9, Локомотив-Кубань – 21-11, Бетсити Парма – 18-15, Уралмаш – 15-18, МБА-МАИ – 14-17, Енисей – 13-19, Пари Нижний Новгород – 8-23, Автодор – 6-26, Самара – 2-29. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.