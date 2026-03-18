Де’Аарон Фокс о лидерской манере Вембаньямы: «Во время матчей он бывает резким и прямолинейным»
Де’Аарон Фокс произнес неожиданные слова о Вембаньяме.
По словам разыгрывающего «Сперс» Де’Аарона Фокса, 22-летний лидер команды Виктор Вембаньяма не всегда сдержан в общении с партнерами по команде, как это может показаться со стороны.
«Точно могу сказать, что иногда он бывает резким и прямолинейным. Хотя, когда мы находимся вне игры, это выглядит немного мягче.
Но когда это происходит во время игры, когда мы находимся в пылу момента, у нас нет времени на то, чтобы пытаться подобрать слова, немного смягчая ситуацию. Но вообще это распространяется на большинство из нас, в игре сложно сдерживать эмоции.
В целом могу сказать, что Вембаньяма стал активнее в этих проявлениях, сейчас я слышу его гораздо чаще, чем в свой первый сезон здесь, будь то матчи или аналитические разборы», – признался Фокс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
2 комментария
прослеживается old school подход у него во многих баскетбольных аспектах
Менталка ! Майкл вообще бил партнеров на тренировки и не проигрывал финалы!
