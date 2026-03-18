Новичок «Кингз» Максим Рейно обновил рекорд карьеры (32 очка) в игре со «Сперс»

Максим Рейно ярко показал себя в матче с «Сан-Антонио».

42-й номер драфта-2025 центровой Максим Рейно встретился с земляком Виктором Вембаньямой в матче «Сакраменто» против «Сан-Антонио». «Кингз» уступили – 104:132. Рейно смог достойно показать себя, обновив рекорд карьеры по результативности.

На счету француза 32 очка, 9 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот за 42 минуты. Рейно реализовал 13 из 25 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Вембаньяма набрал 18 очков, 8 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот за 22 минуты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Максимка - отец Вембаньямы)
