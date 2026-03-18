Ник Райт: «Ни одного выхода в финал НБА после 30 лет для игрока калибра Дюрэнта – такое не укладывается в голове»

Эксперт назвал статистику Дюрэнта, которая вызывает у него шок.

Эксперт Ник Райт считает очень странным тот факт, что звездный форвард Кевин Дюрэнт ни разу не выходил в финал НБА в зрелом возрасте.

Последняя финальная серия с участием Дюрэнта состоялась в 2019 году, когда ему было 30.

«Для игрока исторического величия Кевина Дюрэнта , который до тридцати лет принял участие в шести финалах конференций и четырех финалах НБА, вот так провести четвертый десяток, когда у тебя всего 13 матчей плей-офф дальше первого раунда, ни одного финала конференции, ни одного финала НБА после 30 лет – такое просто не укладывается в голове.

И ведь он играл за хорошие команды. «Бруклин», «Финикс». Даже с учетом травмы ахилла, все это очень странно», – заявил Райт.