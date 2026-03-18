Ник Райт: «Ни одного выхода в финал НБА после 30 лет для игрока калибра Дюрэнта – такое не укладывается в голове»
Эксперт назвал статистику Дюрэнта, которая вызывает у него шок.
Эксперт Ник Райт считает очень странным тот факт, что звездный форвард Кевин Дюрэнт ни разу не выходил в финал НБА в зрелом возрасте.
Последняя финальная серия с участием Дюрэнта состоялась в 2019 году, когда ему было 30.
«Для игрока исторического величия Кевина Дюрэнта, который до тридцати лет принял участие в шести финалах конференций и четырех финалах НБА, вот так провести четвертый десяток, когда у тебя всего 13 матчей плей-офф дальше первого раунда, ни одного финала конференции, ни одного финала НБА после 30 лет – такое просто не укладывается в голове.
И ведь он играл за хорошие команды. «Бруклин», «Финикс». Даже с учетом травмы ахилла, все это очень странно», – заявил Райт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Things First
6 комментариев
После убитого ахилла в 30+ лет по-прежнему в топ-10 на мвп, стабильно во второй пятерке звёзд НБА, линейка 50-40-90 – такое не укладывается в голове
Так потому что жизнь до 30 так и не научила его тому, что вокруг него нельзя строить команду. Каждый раз он надевает на себя плащ супергероя, который ща приведет очередной клуб к титулу, и каждый раз оказывается, что супергерой из него не получился, а партнеры/тренер/клуб неправильные.
Ну как бы без гсв, у него и титулов не было бы. Так и болтался бы в районе 2 раунда-финала конфы
Ну как бы без гсв, у него и титулов не было бы. Так и болтался бы в районе 2 раунда-финала конфы
И в финале успел поиграть с окс против Майами, может разок другой ещё туда бы вышел
Ну как бы без гсв, у него и титулов не было бы. Так и болтался бы в районе 2 раунда-финала конфы
а без него у ГСВ не было бы этих 2х титулов, стату Дюры в финалах глянь :)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем