Алекс Карузо об игре кроссовкой: «Просто не знал, каким будет наказание»

Алекс Карузо прокомментировал забавный эпизод с кроссовкой.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо попытался заблокировать лэй-ап Тристана да Силвы слетевшей с ноги кроссовкой. Форварду «Орландо» были засчитаны 2 очка, несмотря на начальную стадию броска. Паоло Банкеро реализовал штрафной за дополнительное техническое замечание.

«Никогда не был в такой ситуации. Просто пришла такая мысль. Попытался заблокировать, не зная, каким будет наказание. Не думал, что это будет голтендинг и технический. Если бы знал, не стал бы этого делать. Потому что это три очка. Засчитанный бросок, хотя он не поднял мяч до уровня кольца.

Как только кроссовка оказалась в руке, эта мысль пробилась мне в голову. Не в каком-то зловредном плане, а просто попытаться остановить мяч. Один из редких моментов в НБА, которых не будет следующие лет 10», – посмеялся Карузо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Мартинеса
Реально прощупывал почву, как уже написали)
... На 25 матчей и 25 тысяч 😂.
Так надо было у Сильвера уточнить, как это трактуется в его редакции правил баскетбола для Оклахомы.
Вот это телодвижение, кстати, громче любых слов говорит об избалованности игроков Тандер судьями
Материалы по теме
НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо», «Миннесота» победила «Финикс» и другие результаты
сегодня, 06:24
40 очков Шэя Гилджес-Александера принесли «Тандер» победу над «Мэджик»
сегодня, 05:07Видео
«Оклахома» первой в чемпионате НБА обеспечила себе место в плей-офф после победы над «Орландо»
сегодня, 04:42
Рекомендуем
Главные новости
Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
7 минут назад
Кевин Портер и Уэнделл Картер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
11 минут назадВидео
Женская НБА и профсоюз игроков нашли компромисс по условиям нового коллективного соглашения
19 минут назад
Леброн Джеймс остановился и расписался на кроссовке молодого поклонника после слова «пожалуйста»
33 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Зенит», «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН»
39 минут назад
Де’Аарон Фокс о лидерской манере Вембаньямы: «Во время матчей он бывает резким и прямолинейным»
45 минут назад
Новичок «Кингз» Максим Рейно обновил рекорд карьеры (32 очка) в игре со «Сперс»
59 минут назадВидео
Ник Райт: «Ни одного выхода в финал НБА после 30 лет для игрока калибра Дюрэнта – такое не укладывается в голове»
сегодня, 06:44
Стив Керр о критике «Уорриорз» за стремление Карри вернуться в этом сезоне: «Предлагаете нам просто сдаться?»
сегодня, 06:30
НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Орландо», «Миннесота» победила «Финикс» и другие результаты
сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»
45 минут назад
Еврокубок. 1/4 финала. «Бешикташ» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» – «Тюрк Телеком»
47 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США обыграли Испанию и другие результаты
сегодня, 04:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
вчера, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
вчера, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
вчера, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
вчера, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
вчера, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
вчера, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
вчера, 16:03
Рекомендуем