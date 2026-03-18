  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о критике «Уорриорз» за стремление Карри вернуться в этом сезоне: «Предлагаете нам просто сдаться?»
6

Стив Керр отреагировал на призывы поставить крест на сезоне.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал критические высказывания поклонников на фоне стремления лидера «воинов» Стефена Карри вернуться в этом сезоне и побороться за плей-офф.

Пользователи сети считают, что у «Уорриорз» не получится противостоять ведущим командам Западной конференции и калифорнийцев ждет неминуемый вылет в первом раунде.

«Предлагаете нам просто сдаться?

Слушайте, если у вас есть хоть одна возможность попасть в плей-офф, вы должны этого хотеть и стремиться к этому. Потому что шанс на успех есть всегда. И я понимаю, что без Джимми Батлера мы будем явными аутсайдерами практически против любой команды в серии плей-офф. Но в чем тогда смысл? Весь смысл в том, что мы играем в баскетбол. Мы тут соревнуемся вообще-то», – утверждает Керр. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
logoНБА
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
сдавайтесь - это легко и просто, ещё и время сыкономите
Ответ Siz170Ter
... Похоже вы сЫкономили на учёбе.
Ответ Alex_1116633769
Ыкономика должна быть Ыкономной
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
