Стив Керр о критике «Уорриорз» за стремление Карри вернуться в этом сезоне: «Предлагаете нам просто сдаться?»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал критические высказывания поклонников на фоне стремления лидера «воинов» Стефена Карри вернуться в этом сезоне и побороться за плей-офф.
Пользователи сети считают, что у «Уорриорз» не получится противостоять ведущим командам Западной конференции и калифорнийцев ждет неминуемый вылет в первом раунде.
«Предлагаете нам просто сдаться?
Слушайте, если у вас есть хоть одна возможность попасть в плей-офф, вы должны этого хотеть и стремиться к этому. Потому что шанс на успех есть всегда. И я понимаю, что без Джимми Батлера мы будем явными аутсайдерами практически против любой команды в серии плей-офф. Но в чем тогда смысл? Весь смысл в том, что мы играем в баскетбол. Мы тут соревнуемся вообще-то», – утверждает Керр.