Керр сожалеет о том, что обвинил Уилла Ричарда в потере, которую спровоцировал Брэндин Подземски

Керр прокомментировал обсуждаемый в сети эпизод.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра , он сожалеет о том, что обвинил Уилла Ричарда в потере, которая случилась по вине Брэндина Подземски .

Эпизод произошел во время недавнего матча «Голден Стэйт » против «Нью-Йорка» и вызвал резонанс в сети.

«Досадный случай, я свалил вину не на того парня. Меня расстроили две подряд ошибки у Уилла, как тогда казалось, потому что незадолго до этого он получил фол за необязательный толчок. Но таков был ракурс, с которого я наблюдал за эпизодом со скамейки запасных.

Мне показалось, что он должен бы поймать мяч, но потом я посмотрел запись и увидел, что он пытался удержать его от вылета за пределы площадки, и на самом деле это была вина Брэндина в самом пасе.

Потери мяча – это моя главная больная тема. У нас было девять потерь во второй четверти той игры. Вероятно, я выместил свою злость на Уилле, когда следовало бы выместить ее на всей команде, и в этом конкретном эпизоде ​​виноват был Брэндин, и я признал это в перерыве», – поделился Керр.