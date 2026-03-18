У Джейлена Дюрена 36 очков и новый рекорд карьеры в игре с «Вашингтоном»

Джейлен Дюрен помог «Пистонс» победить «Уизардс».

Джейлен Дюрен взял на себя основную роль в атаке после травмы Кейда Каннингема в матче с «Вашингтоном ». Центровой помог «Детройту » одержать уверенную победу в гостях – 130:117.

Дюрен обновил рекорд карьеры по результативности, в его активе 36 очков и 12 подборов при 13 точных из 17 бросков с игры и 10 из 11 с линии.

Защитник «Уизардс» Карлтон Кэррингтон ответил 30 очками (12 из 16 с игры, 6 из 8 из-за дуги).