Болельщики «Наггетс» освистали Эмбиида, который не выходил против Йокича в Денвере с 2019 года
Фанаты «Наггетс» освистали Эмбиида.
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во вторник в очередной раз не смог противостоять лидеру «Наггетс» Николе Йокичу в Денвере.
Эмбиид по разным причинам не выходил против принципиального соперника на площадке «Денвера» с 2019 года. На данный момент MVP НБА 2023 восстанавливается от травмы.
Сразу после появления Эмбиида на скамейке он был освистан трибунами. «Наггетс» победили со счетом 124:96.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
7 лет звучит громко, но по сути это 7 матчей из почти 500 пропущенных им
Ну надо же освистали... Он хрусталь, его пожалеть надо.
