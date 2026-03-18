Болельщики «Наггетс» освистали Эмбиида, который не выходил против Йокича в Денвере с 2019 года

Фанаты «Наггетс» освистали Эмбиида.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во вторник в очередной раз не смог противостоять лидеру «Наггетс» Николе Йокичу в Денвере .

Эмбиид по разным причинам не выходил против принципиального соперника на площадке «Денвера» с 2019 года. На данный момент MVP НБА 2023 восстанавливается от травмы.

Сразу после появления Эмбиида на скамейке он был освистан трибунами. «Наггетс» победили со счетом 124:96.