  • Джош Харт обновил личный рекорд сезона, набрав 33 очка (5 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Пэйсерс»
Джош Харт обновил личный рекорд сезона, набрав 33 очка (5 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Пэйсерс»

Джош Харт помог «Никс» победить «Индиану».

«Нью-Йорк» выиграл сезонную серию у «Пэйсерс» – 3-1. Последняя встреча на арене «Никс» закончилась их победой – 136:110.

Отличился защитник Джош Харт, обновивший личный рекорд сезона по результативности. На его счету 33 очка, 7 подборов, 5 передач и 2 перехвата. Харт реализовал 12 из 13 бросков с игры, 5 из 5 из-за дуги и 4 из 5 с линии.

Центровой Карл-Энтони Таунс добавил свой дабл-дабл – 22 очка и 11 подборов.

В матче не принял участия разыгрывающий Джейлен Брансон из-за профилактики травмы правого голеностопа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
