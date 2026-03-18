Ламело Болл оформил дабл-дабл (30+13) и взял планку в 6000 очков в НБА в матче с «Майами»

Ламело Болл результативно провел победную встречу с «Хит».

«Шарлотт» у себя дома уверенно справился (136:106) с «Майами», в составе которого отсутствовал центровой Бэм Адебайо.

Разыгрывающий Ламело Болл стал самым результативным в матче, на его счету дабл-дабл – 30 очков, 13 передач на 5 потерь и 6 подборов. Болл реализовал 11 из 22 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Защитник взял планку в 6000 очков за карьеру в НБА.

