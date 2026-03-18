У «Пэйсерс» худшая в истории клуба серия поражений (14)

У «Пэйсерс» антирекорд по поражениям подряд.

«Индиана» во вторник потерпела 14-е поражение подряд, уступив «Нью-Йорку» со счетом 110:136.

Это стало худшим результатом в истории клуба. Ранее по ходу текущего регулярного чемпионата у финалистов плей-офф-2025 была серия из 13 поражений, что стало повторением собственного антирекорда.

«Пэйсерс» остаются единственным клубом лиги без единой победы после перерыва на Матч всех звезд, общий показатель в таблице – 15-54.