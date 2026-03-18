40 очков Шэя Гилджес-Александера принесли «Тандер» победу над «Мэджик»

Шэй Гилджес-Александер вывел «Оклахому» в плей-офф.

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча с «Орландо » (113:108). Победа позволила команде первой обеспечить себе место в плей-офф.

На его счету 40 очков, 5 подборов и 4 перехвата за 36 минут на площадке. Защитник реализовал 14 из 27 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 9 из 11 штрафных.

Центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл – 20 очков (8 из 14 с игры) и 12 подборов.

Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро ответил 32 очками (12 из 21 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 10 подборами, 5 передачами на 4 потери и 1 перехватом.