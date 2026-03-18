Диллон Брукс в январе получал штраф за превышение скорости на 65 км/ч

Стало известно об еще одном дорожном инциденте с Диллоном Бруксом.

По информации TMZ, форвард «Санз» Диллон Брукс в январе получал штраф за неосторожное вождение и превышение скорости более чем на 20 км/ч.

Согласно протоколу, 12 января вскоре после полуночи Брукс ехал со скоростью 135 км/ч в зоне ограничения скорости 70 км/ч, что и привело к его остановке. В марте баскетболисту предстоит явиться в суд по данному делу.

Вечером 11 января «Финикс» проводил домашний матч регулярного чемпионата.

В марте Брукс был задержан за вождение в нетрезвом виде. Диллон не играет с 21 февраля из-за перелома левой руки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ
