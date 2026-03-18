Вассилис Спанулис отклонил предложение из «Хапоэля Тель-Авив» и намерен сделать перерыв до лета

Вассилис Спанулис не готов прямо сейчас продолжить клубную карьеру.

По сведениям израильских и греческих источников, Вассилис Спанулис, недавно покинувший «Монако», получил предложение из «Хапоэля Тель-Авив». Положение Димитриса Итудиса в организации остается шатким, клуб ищет возможную замену специалисту.

Спанулис отклонил этот оффер. Грек намерен сделать перерыв в клубной карьере до лета и возобновить работу со следующего сезона.