Виктор Вембаньяма о 50 победах «Сперс»: «Этого недостаточно. Надо хотя бы 60»
Вембаньяма назвал цель «Сперс» в регулярном чемпионате.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отреагировал на достижение клубом 50-й победы в регулярном чемпионате в третьем для него сезоне НБА.
Последний раз техасцам удавалось подобное в 2017 году.
«Это означает, что мы растем. Но этого все еще недостаточно. Я хочу добиться хотя бы 60 побед, чтобы сбалансировать свой дебютный сезон», – признался француз.
В первом сезоне Вембаньямы у «Сперс» был результат 22-60.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
