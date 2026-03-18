«Оклахома» первой в чемпионате НБА обеспечила себе место в плей-офф после победы над «Орландо»
«Тандер» вышли в плей-офф.
Действующие чемпионы НБА «Тандер» первыми в лиге забронировали место в плей-офф. Решающей стала победа над «Мэджик» (113:108).
«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции и идет с лучшим результатом в лиге – 54-15 – и лучшей разницей по очкам («+10,7»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем