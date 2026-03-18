Расселл Уэстбрук опередил Стива Нэша и вышел на 5-е место по передачам в истории НБА

Расселл Уэстбрук поднялся в рейтинге по передачам.

Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук взял очередную планку. В проигранном матче со «Сперс» защитник отдал 10 передач (0 потерь).

Это позволило ему обойти Марка Джексона (10334) и Стива Нэша (10335) и забраться на 5-ю строчку в истории по общему количеству результативных передач за карьеру в регулярных чемпионатах НБА.

4-е место у Леброна Джеймса – 11909 передач.

(10336-я передача)