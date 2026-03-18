Алекс Карузо получил технический за то, что защищался с кроссовкой в руке

Алекс Карузо изобрел новый вид защиты.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо во время матча с «Орландо » (113:108) получил неожиданный технический.

Карузо пытался выбить мяч у соперника слетевшей по ходу игры левой кроссовкой.

Баскетболист улыбался, когда обсуждал эпизод с арбитром в последовавшей паузе. На счету Алекса 2 очка, 8 подборов и 2 перехвата.