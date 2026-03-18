Алекс Карузо получил технический за то, что защищался с кроссовкой в руке

Алекс Карузо изобрел новый вид защиты.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо во время матча с «Орландо» (113:108) получил неожиданный технический.

Карузо пытался выбить мяч у соперника слетевшей по ходу игры левой кроссовкой.

Баскетболист улыбался, когда обсуждал эпизод с арбитром в последовавшей паузе. На счету Алекса 2 очка, 8 подборов и 2 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoАлекс Карузо
logoНБА
logoОрландо
происшествия
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
Репетиция защиты в ПО против Йокича, прощупывает границы)
Простите, но это shoeting foul. (шутка честно украдена с западных ресурсов)
... 2 очка, 8 подборов, 2 перехвата и один кроссовок. 👟
Ответ Alex_1116633769
... 2 очка, 8 подборов, 2 перехвата и один кроссовок. 👟
одна…кроссовка
А Дейгнолт реально там спрашивал не взять ли челлендж?)
Годнота, хотя бы какое то разнообразие
