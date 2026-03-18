Яннис Адетокумбо пропустит минимум неделю из-за травмы колена

Яннис Адетокумбо выбыл из-за повреждения колена.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо прошел обследование после неудачного приземления после данка в матче с «Индианой». Результаты не выявили серьезных травм, игроку диагностирована гиперэкстензия левого колена и ушиб кости.

«Изображение было хорошим, никаких структурных повреждений. Хорошие новости», – прокомментировал эту информацию главный тренер Док Риверс.

Адетокумбо пропустит минимум неделю, после чего снова пройдет осмотр.

Звездный игрок пока провел 36 матчей в этом сезоне, набирая 27,6 очка, 9,8 подбора, 5,4 передачи и 1 перехват в среднем.