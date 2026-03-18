Кейд Каннингем не доиграл матч против «Вашингтона» из-за спазмов в спине

Кейд Каннингем получил травму в игре с «Уизардс».

Разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем не смог завершить матч против «Вашингтона » (130:117).

Защитник получил травму в первой четверти в борьбе за мяч и ушел с площадки из-за спазмов в спине. Каннингем успел отыграть 5 минут, набрав 6 очков, 2 подбора и 1 перехват.