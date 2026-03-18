Санти Альдама и Скотти Пиппен-младший пропустят остаток сезона после операций
«Мемфис» лишился двух игроков на конец сезона.
Защитнику Скотти Пиппену-младшему и форварду Санти Альдаме из «Мемфиса» потребовалось операционное вмешательство для лечения травм.
У Пиппена проблемы с большим пальцем на правой ноге. Альдаме нужна была инъекция в правое колено и сопутствующая операция.
Обе процедуры были проведены во вторник. Клуб сообщил, что баскетболисты выбыли до конца чемпионата, но будут готовы к следующему сезону.
«Гриззлис» занимают 11-ю строчку на Западе и отстают на 10 побед от «Портленда», замыкающего зону плей-ин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
