Сандро Мамукелашвили: «Хочу завершить карьеру в Европе. Надеюсь сыграть в европейской лиге НБА»

Центровой «Торонто» надеется сыграть в европейской лиге НБА.

Центровой «Торонто » Сандро Мамукелашвили заявил, что хочет завершить карьеру в Европе и надеется выступить в европейской лиге НБА .

«Думаю, это будет по‑настоящему успешная лига. Только представьте: в европейском проекте НБА будут представлены лучшие города континента. Это создаст возможности для игроков, которые близки к попаданию в НБА, и одновременно позволит им развиваться.

Я думаю, это сработает. Возможно, потребуется год‑два, чтобы все наладилось, но сама идея потрясающая. В баскетболе еще столько всего можно сделать, и, на мой взгляд, сейчас самое время для старта. Таланты найдутся.

Полагаю, лига будет отчасти конкурировать со студенческим баскетболом и отчасти с НБА. С нетерпением жду, как все сложится, и надеюсь, что в будущем у меня появится шанс там сыграть.

Прежде всего, я хочу играть в Европе . Хочу завершить там карьеру. Хочу большую часть времени жить там. И, надеюсь, когда у меня появятся дети, я хочу, чтобы они были рядом со мной и испытали эти эмоции: быть близко к дому, чтобы моим родителям было легче приезжать, а друзьям – приходить ко мне», – поделился грузинский баскетболист.