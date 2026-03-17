Владельцы «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Милана» претендуют на создание команд в европейской лиге НБА

Европейский проект НБА привлекает владельцев «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Милана».

Крупные инвесторы, среди которых владельцы ведущих футбольных клубов Европы, готовятся подать заявки на участие в новом европейском проекте НБА.

По данным The Athletic, Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, контролирующий «Ньюкасл Юнайтед», намерен создать новую команду в Лондоне и построить в британской столице современную арену последнего поколения.

Владельцы «Пари Сен-Жермен» (Qatar Sports Investments) и «Милана» (RedBird Capital и Yankee Global Enterprises) также планируют возвести новые арены в Париже и Милане, чтобы соответствовать высоким стандартам НБА к спортивным сооружениям.

Напомним, крайний срок подачи заявок на участие в проекте – 31 марта. Ожидается, что в ближайшее время появятся новые детали о потенциальных командах и городах.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Лига Европы под эгидой НБА
logoНьюкасл
logoМилан
logoПСЖ
