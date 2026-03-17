Айзейя Стюарт пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
Центровой «Пистонс» выбыл на неделю из-за растяжения икроножной мышцы.
Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт пропустит как минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы первой степени тяжести. Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Стюарт получил травму в матче с «Мемфисом и уже пропустил одну игру. Конкретные сроки его возвращения будет зависеть от динамики восстановления.
В текущем сезоне 24-летний центровой набирает в среднем 10 очков, 5,1 подбора и 1,6 блок-шота за матч. «Пистонс» с результатом 48-19 лидируют на Востоке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
