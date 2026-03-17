Руди Гобер: «Моя цель – стать чемпионом НБА и лучшим защитником в истории»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поделился своими долгосрочными целями и видением будущего, подчеркнув, что намерен не только побороться за чемпионство в НБА, но и войти в число лучших защитников в истории лиги.

«Думаю, до завершения карьеры еще далеко. Параллельно я, конечно, выстраиваю кое-что вне баскетбола – в бизнесе, развиваю свой фонд и так далее. Плюс я всегда думаю о своих детях. Чем бы я ни занимался, они для меня будут в приоритете, и время с ними – самое важное.

Но прямо сейчас я полностью сосредоточен на настоящем. Стать чемпионом НБА – вот моя цель. Да, именно чемпионство. И быть лучшим защитником в истории – я уже четыре раза признавался лучшим оборонительным игроком года.

А дальше я знаю, что в день, когда завершу карьеру, у меня уже будет достаточно дел вне баскетбола, чтобы оставаться занятым. У меня прочная связь с США, и, конечно, остается связь с Францией. Это уже две очень надежные опоры для жизни после карьеры», – поделился 33-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Prime Video Sport France
Лучшее в словесных интервенциях - то, что они бесплатные
Нельзя сказать, что он размечтался, всё таки 4 дпоя ему выдали. Но чтобы это стало реальностью, надо действительно стать с волками чемпионом и не сидеть на лавке в важных матчах, в тч концовках
Хз, Руди, хз.
Для меня Игуадалла, Пиппен и Киря всегда будут лучше.
Временами кажется, что однотимник по Франции - Батюм праймовый был лучше как защитник. Этих парней никто не хотел выменять. Елки, да Джоаким Ноа на дуге выглядел лучше и не пускал гардов.
Да разные же игроки, с разным защитным функционалом. Но про Батюма база, очень крутой персональщик был. К слову, я Петруса вспомнил, тоже француз. И тоже очень хорошо защищался персонально

Ноа, все таки, был меньше и подвижнее. Поэтому , как только потерял атлетизм, сразу же выпал из лиги, потому что все еще больше половины команд использовали классических больших, а без своего атлетизма Жоаким ничего не мог показать
Игуадалла выше Дреймонда, который был фундаментальным и лучшим защитником тех Гсв?
Он не лучший защитник даже в сборной Франции уже )))
Слишком высоко, кровь до мозга не доходит)
В Nba у многих такая цель, особенно первая. Шансы ещё есть, по второй конечно вопросы, хотя по количеству наград dpoy он уже на первом месте вместе с Дикембе и Уолессом, но трудно представить, что он будет признаваться лучшим за всю историю, даже если вдруг возьмёт 5 награду. Странная у него всё-таки репутация в nba для лучшего.
