Руди Гобер: Моя цель – стать чемпионом НБА и лучшим защитником в истории.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поделился своими долгосрочными целями и видением будущего, подчеркнув, что намерен не только побороться за чемпионство в НБА , но и войти в число лучших защитников в истории лиги.

«Думаю, до завершения карьеры еще далеко. Параллельно я, конечно, выстраиваю кое-что вне баскетбола – в бизнесе, развиваю свой фонд и так далее. Плюс я всегда думаю о своих детях. Чем бы я ни занимался, они для меня будут в приоритете, и время с ними – самое важное.

Но прямо сейчас я полностью сосредоточен на настоящем. Стать чемпионом НБА – вот моя цель. Да, именно чемпионство. И быть лучшим защитником в истории – я уже четыре раза признавался лучшим оборонительным игроком года.

А дальше я знаю, что в день, когда завершу карьеру, у меня уже будет достаточно дел вне баскетбола, чтобы оставаться занятым. У меня прочная связь с США, и, конечно, остается связь с Францией. Это уже две очень надежные опоры для жизни после карьеры», – поделился 33-летний баскетболист.