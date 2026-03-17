Winline Basket Cup. «Уралмаш» вырвал победу у «Игокеи»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

«Уралмаш» обыграл боснийскую «Игокею» в напряженной концовке. Теперь екатеринбуржцам для выхода в «Финал четырех» нужно надеяться на поражение «Зенита» в гостевом матче с УНИКСом.

Групповой этап

Группа А

Положение командЦСКА – 5-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-5.

Группа Б

Уралмаш – Игокеа – 84:82 (22:24, 22:18, 25:22, 15:18)

УРАЛМАШ: Герасимов (18 + 5 подборов + 5 передач), Эллис (17 + 7 подборов), Далтон (17), Белянков (10).

ИГОКЕА: Гаврилович (20 + 6 подборов), Лазич (14), Милосавлевич (12), Мустапич (10 + 5 передач).

17 марта. 17.30

Положение команд: УНИКС – 4-1, Уралмаш – 4-2, Зенит – 3-2, Игокеа – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Очень радушно принимает
