Winline Basket Cup. «Уралмаш» вырвал победу у «Игокеи»
Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.
«Уралмаш» обыграл боснийскую «Игокею» в напряженной концовке. Теперь екатеринбуржцам для выхода в «Финал четырех» нужно надеяться на поражение «Зенита» в гостевом матче с УНИКСом.
Групповой этап
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 5-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-5.
Группа Б
Уралмаш – Игокеа – 84:82 (22:24, 22:18, 25:22, 15:18)
УРАЛМАШ: Герасимов (18 + 5 подборов + 5 передач), Эллис (17 + 7 подборов), Далтон (17), Белянков (10).
ИГОКЕА: Гаврилович (20 + 6 подборов), Лазич (14), Милосавлевич (12), Мустапич (10 + 5 передач).
17 марта. 17.30
Положение команд: УНИКС – 4-1, Уралмаш – 4-2, Зенит – 3-2, Игокеа – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
