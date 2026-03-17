1

Пейтон Уотсон должен вернуться в строй на этой неделе

Пейтон Уотсон может вернуться в состав «Наггетс» на этой неделе.

Пейтон Уотсон близок к возвращению в состав «Денвера» после более чем месячного отсутствия из-за травмы задней поверхности бедра правой ноги. Главный тренер Дэвид Адельман сообщил, что форвард может вернуться на площадку уже на этой неделе.

«Надеюсь, что Пейтон вернется в течение недели. Так мы рассчитывали еще пару недель назад. Но все зависит от того, как он себя чувствует и как медики оценивают его реакцию на нагрузки, которые он дает организму», – поделился Адельман.

Уотсон выбыл в начале февраля. До травмы 23-летний форвард проводил лучший сезон в карьере, набирая в среднем 14,9 очка, 4,9 подбора и 2 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoДенвер
logoНБА
logoПейтон Уотсон
Дэвид Адельман
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Адельман убери Джонсона из старта. Парень нужнее и парню нужнее. Ещё и хайлайтов нарежут с Колей)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
