Пейтон Уотсон должен вернуться в строй на этой неделе

Пейтон Уотсон может вернуться в состав «Наггетс» на этой неделе.

Пейтон Уотсон близок к возвращению в состав «Денвера » после более чем месячного отсутствия из-за травмы задней поверхности бедра правой ноги. Главный тренер Дэвид Адельман сообщил, что форвард может вернуться на площадку уже на этой неделе.

«Надеюсь, что Пейтон вернется в течение недели. Так мы рассчитывали еще пару недель назад. Но все зависит от того, как он себя чувствует и как медики оценивают его реакцию на нагрузки, которые он дает организму», – поделился Адельман.

Уотсон выбыл в начале февраля. До травмы 23-летний форвард проводил лучший сезон в карьере, набирая в среднем 14,9 очка, 4,9 подбора и 2 передачи за игру.