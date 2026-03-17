Андрей Ватутин о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Удивил выбор времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от «Финала четырех» Winline Basket Cup, который пройдет 10-12 апреля в Санкт-Петербурге.

- Если заключительный тур Кубка сложится в пользу «Уралмаша», вас порадует такой состав участников «Финала четырех»?

– Безусловно, с удовольствием увидимся с нашим другом Антоном Юдиным, который возглавляет екатеринбуржцев. Тем более что при таком раскладе именно мы станем их соперниками. С другой стороны, конечно, будет странно сыграть в Санкт-Петербурге без «Зенита». Питерская команда перестраивается и добавляет по ходу сезона, она уже является одним из фаворитов и наверняка предстанет сильнее в решающих стадиях. Мы всегда ратуем за то, чтобы сражаться с топовыми соперниками.

- Когда объявили место проведения «Финала четырех», вы были удивлены, понимая сложные перспективы «Зенита»?

– Мы любим приезжать в Санкт-Петербург, считаем «КСК Арену» отличным залом для баскетбола. Но в целом больше удивил выбор Лигой времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой. Складывается так, что ЦСКА для WBC является командой-послушником. Конечно, канонического запрета работать в этот праздничный день нет, но есть традиция откладывать все дела и отдыхать. Если такой возможности нет – нужно добросовестно трудиться и воспринимать это как послушание.

Напомню, что католическое Рождество мы встретили в Краснодаре, а на следующий день после православного отправились в Белград. В наши дни много говорится о защите традиционных ценностей, а нас же негуманно третий раз отправляют на послушание. Уверен, все бы предпочли утро праздничного воскресенья провести с семьями, а не на завтраке в далекой гостинице. Надеюсь, наши болельщики все же также отправятся в Питер на послушание, возьмут с собой родных и попробуют совместить праздник с баскетболом, хотя эта комбинация не выглядит удобной и жизненной. Остается добавить, что на Песах, восьмидневную еврейскую Пасху, у нас в апреле приходится три игры – и этот факт тоже положим в копилку теории заговора, – отметил Ватутин.

ЦСКА завершил групповой этап Winline Basket Cup с результатом 5-1 и занял первое место в своей группе.