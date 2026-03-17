Уорти рассмеялся, когда осознал, как быстро Дончич догнал его по количеству 30-очковых матчей: «У меня на это ушло 14 лет. А у него – полтора года»

Легенда «Лейкерс » Джеймс Уорти с юмором отреагировал на то, что Лука Дончич догнал его по количеству 30-очковых матчей за «Лейкерс» (52).

«Я хочу кое-что уточнить. У Луки столько матчей в качестве игрока «Лейкерс»?

(*продолжительный смех*)

У меня на это ушло 14 лет. А у него – полтора года», – сказал Уорти.