Кевин Дюрэнт: «Я и есть нападение. Cоперник будет использовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне чувствовать себя комфортно»

Дюрэнт понимает, что от него зависит все нападение «Хьюстона».

Звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт взял на себя вину за поражение от «Лейкерс » (92:100), отметив свою значимую роль в нападении команды.

«Я просто чувствую, что сегодня я проиграл нам матч. Все просто. Конечно, мы могли бы реализовать больше трехочковых, но вина на мне. Честно говоря, я и есть нападение. И соперник будет использовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне чувствовать себя комфортно.

В первой половине я чувствовал себя комфортно в изоляциях, комфортно выходя из-под заслонов, в пик-н-роллах, а они решили больше не дать мне продолжать в том же духе. Поэтому я должен быть умнее, лучше обращаться с мячом. Возможно, мне нужно бросать через эти сдваивания, но также нужно открываться, быть готовым поймать передачу и бросить, быть готовым ставить заслоны, находиться в позиции под кольцом для данка, просто быть доступным для партнеров, чтобы создавать им пространство. Мне не обязательно было владеть мячом так часто, как сегодня», – сказал Дюрэнт.

В четвертой четверти «Лейкерс» регулярно применяли против Дюрэнта сдваивания, что вылилось для «Рокетс» в 9 потерь, всего 12 набранных очков и 4 точных броска из 16.

Дюрэнт записал на свой счет лишь 2 очка во второй половине (всего 18) и 7 из 24 потерь команды.