Кевин Дюрэнт: «Я и есть нападение. Cоперник будет использовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне чувствовать себя комфортно»

8

Дюрэнт понимает, что от него зависит все нападение «Хьюстона».

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт взял на себя вину за поражение от «Лейкерс» (92:100), отметив свою значимую роль в нападении команды.

«Я просто чувствую, что сегодня я проиграл нам матч. Все просто. Конечно, мы могли бы реализовать больше трехочковых, но вина на мне. Честно говоря, я и есть нападение. И соперник будет использовать все свои ресурсы, чтобы не дать мне чувствовать себя комфортно.

В первой половине я чувствовал себя комфортно в изоляциях, комфортно выходя из-под заслонов, в пик-н-роллах, а они решили больше не дать мне продолжать в том же духе. Поэтому я должен быть умнее, лучше обращаться с мячом. Возможно, мне нужно бросать через эти сдваивания, но также нужно открываться, быть готовым поймать передачу и бросить, быть готовым ставить заслоны, находиться в позиции под кольцом для данка, просто быть доступным для партнеров, чтобы создавать им пространство. Мне не обязательно было владеть мячом так часто, как сегодня», – сказал Дюрэнт.

В четвертой четверти «Лейкерс» регулярно применяли против Дюрэнта сдваивания, что вылилось для «Рокетс» в 9 потерь, всего 12 набранных очков и 4 точных броска из 16.

Дюрэнт записал на свой счет лишь 2 очка во второй половине (всего 18) и 7 из 24 потерь команды.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Я есть Грут. ЧСВшный Хьюстон с чсвшным тренером держались на широких плечах новозеландского мужика
Может, Дюранту надо в кавс на Митчелла?))
Ответ Денис Кёнигсберг
Может, Дюранту надо в кавс на Митчелла?))
У него есть свой кексик, в лице Хардена.
Кев, не переживай ты так, еще подучишься немного, прокачаешь скилы и станешь приличным игроком))
Вот и Брон уже сказал после игры, что ты великий
Харден: - Я и есть система
Дюрант: - Я и есть нападение
Джордан: - Я и есть баскетбол 🏀
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе»
сегодня, 10:08
Кевин Дюрэнт после проигрыша «Лейкерс»: «Может, мне просто нужно уйти с дороги, встать в углу. Ставить заслоны, растягивать площадку»
сегодня, 07:28
Кевин Дюрэнт получил свой первый неспортивный фол сезона, толкнув Остина Ривза
сегодня, 05:56Видео
Рекомендуем
Главные новости
Владельцы «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Милана» претендуют на создание команд в европейской лиге НБА
52 минуты назад
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 15:03Live
Единая лига ВТБ. «Самара» встречается с «Енисеем»
сегодня, 15:02Live
Айзейя Стюарт пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
сегодня, 14:57
Winline Basket Cup. «Уралмаш» принимает «Игокею»
сегодня, 14:34Live
Руди Гобер: «Моя цель – стать чемпионом НБА и лучшим защитником в истории»
сегодня, 14:15
Пейтон Уотсон должен вернуться в строй на этой неделе
сегодня, 13:40
Уорти рассмеялся, когда осознал, как быстро Дончич догнал его по количеству 30-очковых матчей: «У меня на это ушло 14 лет. А у него – полтора года»
сегодня, 12:20Видео
Редик о роли Джеймса: «Для нашей команды лучше всего, когда он третий по задействованию»
сегодня, 11:30
Данки Де’Энтони Мелтона и Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
9 минут назад
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
27 минут назад
Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»
сегодня, 14:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия играет с Канадой, США встретится с Испанией и другие матчи
сегодня, 14:33Live
Андрей Ватутин о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Удивил выбор времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой»
сегодня, 13:17
Керр точно хороший тренер для «Уорриорс»? Разбираемся в подкасте про НБА
сегодня, 12:53ВидеоСпортс"
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» сыграет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 12:30
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
сегодня, 09:47
«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
вчера, 20:22
Патрик Миллер: «Мне очень нравится в России, все складывается хорошо»
вчера, 19:28
Рекомендуем