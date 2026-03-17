Редик о роли Джеймса: «Для нашей команды лучше всего, когда он третий по задействованию»

Редик оценил роль Джеймса в атаке «Лейкерс».

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик заявил, что главное – по-прежнему наладить взаимодействие между Лукой Дончичем , Остином Ривзом и Леброном Джеймсом , который после перерыва на Матч всех звезд находится на третьем месте по результативности среди перечисленных.

«Он по-прежнему остается и всегда был игроком с высоким процентом задействования по сравнению со среднестатистическим баскетболистом. Но для нашей команды лучше всего, когда он третий по этому показателю. Понятно, что были отрезки в сезоне, когда ему приходилось делать больше из-за травм или отсутствия партнеров.

И я думаю, что поиск ритма и сыгранности внутри ротаций и сочетаний, когда эти трое на площадке, – это был вызов для всех них, не только для Леброна, на протяжении всего сезона», – сказал Редик.

В 13 матчах после Матча всех звезд Дончич набирает в среднем 32,7 очка, Ривз – 21,1, а Джеймс (сыгравший в 10 из этих матчей) – 18,7 очка.