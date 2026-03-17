Леброн Джеймс: «Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе»

Джеймс: Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе.

После сегодняшнего матча против «Хьюстона » суперзвезду «Лейкерс » Леброна Джеймса спросили, была ли какая-то конкретная версия форварда «Рокетс» Кевина Дюрэнта самой сложной для игры против нее в защите.

«Блин… Да каждая версия. Он становится только лучше и лучше. Очевидно, его версия в «Голден Стэйт» была супердинамичной, потому что ты не мог просто выставлять против него несколько игроков из-за постоянной угрозы со стороны Клэя и Стефа. Это было суперсложно.

То же самое в «Бруклине». Конечно, выборка поменьше, но когда там были Кайри и Джеймс [Харден], ты тоже не мог выставлять против него несколько игроков. В любой ситуации, когда ты не можешь бросить несколько человек против такого великого игрока, который умеет набирать очки, это становится очень и очень трудной задачей.

У нас были битвы и в финале. Даже когда он был молодым, и это были он, Расс [Уэстбрук] и Джеймс [Харден]... Дюрэнт никогда не переставал быть великим в баскетболе. Так что – каждая версия», – заключил Джеймс.

Дюрэнт, в свою очередь, выделил версию Джеймса времен его выступлений за «Майами».