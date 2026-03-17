Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки

Защитник «Панатинаикоса » Кендрик Нанн временно покинул расположение команды и вылетел в США, чтобы присутствовать на похоронах своей бабушки. Клуб предоставил американскому защитнику разрешение на отъезд, чтобы он мог побыть с семьей в трудный момент. «Панатинаикос» также опубликовал сообщение поддержки, выразив соболезнования.

Ожидается, что 30-летний игрок скоро вернется и воссоединится с командой в Афинах. Нанн должен принять участие в тренировке в четверг, когда «Панатинаикос» начнет подготовку к предстоящему матчу Евролиги против «Црвены Звезды».

Нанн является одним из ключевых игроков греческой команды в текущем сезоне. В 24 матчах Евролиги защитник набирает в среднем 19,5 очка, 2,9 подбора, 3,7 передачи и 1,2 перехвата.